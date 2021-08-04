Тегеран, , 07:00 — REGNUM 3 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим оманским коллегой Сайидом Бадром Альбусаиди призвал Исламскую Республике и Оман укреплять двусторонние отношения при правительстве нового иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф встретился и провел переговоры с Альбусаиди, который отправился в Тегеран, чтобы провести переговоры с иранскими официальными лицами и принять участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

В ходе встречи Зариф высоко оценил особые отношения между Исламской Республикой Иран и Оманом, а также усилия двух сторон по повышению уровня двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность продолжения этого процесса при правительстве Раиси.

Признавая восьмилетние усилия Зарифа по расширению взаимных связей с Оманом, Альбусаиди отметил, что политика Омана также заключается в расширении сотрудничества с Ираном во всех областях, представляющих взаимный интерес.