Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В активе миллиардера из списка Forbes Виктора Вексельберга и бывшего топ-менеджера фирм, аффилированных с олигархом, Михаила Сиволдаева появились новые юрлица — две туристические компании на Камчатке. Активы контролируются через цепочку фирм, конечными бенефициарами которых являются Вексельберг и Сиволдаев, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Вексельберг

В январе 2021 года собственниками двух туристических компаний Камчатки, прописанных в Паратунке, — ООО «Река Камчатка» и «Таёжная база» — стало ООО «Голубая лагуна». В феврале 2021 года обе фирмы возглавила Виктория Химченко.

Компания «Река Камчатка» создана в ноябре 2015 года, а «Таёжная база» — в феврале 2020 года.

Компания «Голубая лагуна», учрежденная в мае 1998 года, на 99% принадлежит ООО «Реам менеджмент» Михаила Сиволдаева и на 1% — ООО «Рилиант администрейшн энд менеджмент» (РАМ). Владельцем 99,99% доли в последней является Виктор Вексельберг.

Напомним, Вексельберг в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021» занял 20-е место. В рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index российского миллиардера разместили на 116-ю строчку.

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