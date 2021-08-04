Тегеран, 4 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 3 августа в иранской столице при участии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хамени состоялась церемония утверждения Ибрагима Раиси следующим президентом Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ряд иранских высокопоставленных должностных лиц приняли участие в церемонии инаугурации, которая проводится при полном соблюдении протоколов здравоохранения в условиях вспышки COVID-19.

Аятолла Хаменеи утвердил Раиси в качестве следующего президента во время продолжительной церемонии в центре Тегерана. Церемония считается официальным подтверждением того, что Ибрагим Раиси становится новым президентом Исламской Республики, что также знаменует конец правления президента Хасана Рухани.

Действующий министр внутренних дел представил аудитории отчет о президентских выборах в Иране в 2021 году, затем был зачитан текст утверждения в должность президента.

Ожидается, что избранный президент принесёт присягу в четверг, 5 августа 2021 года. В тот же день Раиси представит членов своего кабинета.

13-е президентские выборы прошли по всей стране одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком для дополнительных выборов в 11-й парламент и вторым промежуточным сроком для выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, почти 29 миллионов приняли участие в общенациональном мероприятии, посвященном президентским выборам. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав 17 926 345 голосов из общего числа 28 933 004 бюллетеней.