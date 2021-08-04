Новосибирск, 4 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Четыре больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также девять районных больниц, на базе которых развёрнуты инфекционные госпитали, получили кислородные концентраторы, приобретённые на областные средства. Следующая поставка ожидается во второй декаде августа, сообщает новосибирское правительство.

Правительство Новосибирской области Новосибирские больницы получили кислородные концентраторы

Всего на средства резервного фонда правительства Новосибирской области минздрав региона приобрёл 300 приборов. 82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развёрнуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.

Министерство здравоохранения региона ведёт планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом. 2 августа на очередном заседании правительства Новосибирской области было поддержано решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда для приобретения ещё 1 тысячи единиц кислородных концентраторов производительностью 5 и 10 литров. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости незамедлительно будет распределено по медицинским учреждениям.

Ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора.