Тегеран, 4 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Статистика Иранской таможенной администрации свидетельствует, что экспорт продукции горнодобывающей промышленности страны в последние месяцы продолжал расти и всего за один месяц достиг 1,29 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем в истории Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 августа.

Согласно данным таможенной службы Ирана, рост производства в марте и апреле 2021 года совпал с ростом мировых цен, что стало основной причиной роста экспорта Ираном продукции горнодобывающей отрасли. Статистика также демонстрирует рост экспорта в этой области на 465% с момента новой вспышки COVID-19 в марте 2021 года.

Импорт в сфере горнодобывающей промышленности в июне 2021 года составил 276 миллионов долларов, что не показывает существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.

Соответственно, в июне 2021 года экспорт стали составил 65,9%, меди — 11,6%, цинка — 3,2%, губчатого железа — 3%, алюминия — 2,9%, цемента — 2%, окатышей — 1,4% и других продуктов — 10%.