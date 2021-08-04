Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Киевские власти рискуют получить наказание от России вскоре после запуска газопровода «Северный поток — 2», написал обозреватель журнала National Interest Джон Рюль, оценивая предварительные результаты реализации проекта.

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«Почти 40% российского газа поставляется в Европу через Украину, и Евросоюз ранее помогал разрешить российско-украинские газовые споры. Однако Россия вскоре сможет наказать Украину (и, в более широком смысле, Восточную Европу), отказавшись от транзита газа по её территории, и без риска для западноевропейских партнёров. Поэтому помощь ЕС для урегулирования разногласий между Москвой и Киевом больше не понадобится», — написал эксперт.

Джон Рюль отметил также, что Киев из-за потери транзита столкнётся не только с экономическими трудностями, но и лишится важного источника энергии. При этом задействовать механизм международного «возмущения» из-за новых обстоятельств у киевских властей уже не получится.

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