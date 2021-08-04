Пекин, 4 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень предупреждения о высоких температурах, так как волны жары обрушились на некоторые районы страны, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

34.mchs.gov.ru Жара

В дневное время в среду в некоторых районах Синьцзяна, Сычуани, Чунцина, Хубэя, Гуйчжоу, Хунани, Цзянси, Гуанси и Гуандуна ожидается температура более 35 градусов по Цельсию, сообщил Национальный метеорологический центр.

Температура в некоторых из этих регионов достигнет 37−39 градусов по Цельсию, в то время как в некоторых районах Синьцзяна температура превысит 40 градусов по Цельсию, сообщили в центре.

Центр рекомендовал избегать активного отдыха во второй половине дня в периоды высоких температур и предложил работникам, подвергающимся воздействию высоких температур, принять необходимые защитные меры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.