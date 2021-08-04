Тегеран, 4 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Иранское грузовое судно затонуло недалеко от российского порта Астрахань на побережье Каспийского моря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 августа.

По сообщению корреспондента IRNA из Москвы, Российская федеральная морская организация объявила, что иранское грузовое судно «Пайя», направлявшееся в порт Астрахань, затонуло в Волго-Каспийском канале в 155 км от места назначения.

Сообщается, что судно было повреждено, однако утечки топлива не произошло. Авария не повлияла на движение водного транспорта по каналу.

Российские средства массовой информации сообщили, что судно «Пайя» вышло из порта Амир-Абад. В дальнейшем выяснилось, что на иранском судне в момент аварии не было груза, и весь его экипаж находится в безопасности.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия по восстановлению судна.