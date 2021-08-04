Баргузинский район, Бурятия, 4 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. На территории Баргузинского, Курумканского и Северобайкальского районов Бурятии 4 августа ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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В связи с этим спасатели рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

Как отмечается, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ в поселениях.