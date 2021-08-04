Якутск, 4 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. За последние сутки ещё 144 жителя Якутии заразились коронавирусом (днём ранее — 146), погибли четверо (днём ранее — шесть). Больше половины заболевших — жители Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в оперативном штабе республики.

Коронавирус

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Всего с момента появления COVID-19 им заразились 45 166 якутян, скончались — 911. В республике продолжают прививать от коронавируса, дополнительно поступило 10 200 доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, Хангаласский район Якутии отчитался об успешной вакцинации от COVID-19, выполнив план на 62,1%. В том числе семь населённых пунктов полностью привили всех желающих.