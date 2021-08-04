Пекин, 4 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Торговля услугами Китая выросла на 6,7% в годовом исчислении до примерно 2,38 трлн юаней (около $367,97 млрд) в первом полугодии, сообщило Министерство коммерции КНР, передает 3 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

В общем объеме экспорт услуг достиг примерно 1,13 трлн юаней, увеличившись на 23,6% в годовом исчислении, а импорт услуг составил около 1,25 трлн юаней, снизившись на 5% в годовом исчислении, сообщили в ведомстве.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем торговли услугами сократился на 9%, при этом экспорт услуг вырос на 20,9%, а импорт услуг снизился на 25,6%.