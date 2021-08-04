Шанхай, Китай, 4 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Шанхай экспортировал 206 000 автомобилей в первой половине 2021 года, что в 1,65 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Шанхайская таможня, передает 3 августа агентство Синьхуа.

Трафик в Шанхае

Общая стоимость экспорта увеличилась до 20,64 млрд юаней (около $3,19 млрд), что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в таможне, добавив, что объем и стоимость экспортируемых транспортных средств достигли рекордного уровня.

Благодаря большему количеству автомобилей, проданных в развитые страны, Шанхай экспортировал 63 000 автомобилей в Европейский союз (ЕС), Австралию и Соединенные Штаты в первом полугодии, что составило 30,5% от общего объема экспорта.

С января по июнь мегаполис экспортировал в общей сложности 60 000 электромобилей, что в 7,5 раза больше в годовом исчислении и составляет 34,3% от общего объема экспорта электромобилей по всей стране.