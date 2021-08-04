Улан-Удэ, 4 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

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Всего за время пандемии, таким образом, жертвами COVID-19 стали 1703 человека.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 848 пациентов, у 721 из которых заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. 96 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1120 коек: занято — 848, свободно — 272 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,7%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей остаются ещё 3185 человек.