Эль-Кувейт, 4 августа, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Китайский телекоммуникационный гигант компания Huawei запустила 2 августа свои новые продукты Super Device в Кувейте, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Kārlis Dambrāns Huawei

Эти устройства включают планшет MatePad, автономный монитор MateView и серию MateBook, которые обеспечивают бесшовную интеграцию благодаря настройке интеллектуального офиса, сказал генеральный менеджер представительства Huawei в Кувейте Цзян Гуанао.

Цзян сказал, что продукты Smart Office предложат клиентам новые возможности для творчества и эффективности в работе, а также выйдут на кувейтский рынок, чтобы помочь всем слоям общества в их задачах ориентироваться быстро и эффективно.

Устройства могут легко работать вместе, будь то в офисе или дома, позволяя клиентам легко переключаться между рабочим и личным режимами, добавил он.