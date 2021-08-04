Москва, 4 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке снижается — лучше всего предприниматели себя чувствуют на Колыме, Чукотке и в Еврейской автономной области, заявил 3 августа директор лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Дорошенко в ходе совещания о мерах по улучшению инвестиционного климата и снижению административного давления, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал полпредства в ДФО.

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Отмечается, что обращения предпринимателей, поступающие в аппарат полпреда и приёмные президента РФ в дальневосточных регионах, показывают, что ряд проблем решается только после совещаний на уровне вице-премьера, после которых региональные и муниципальные власти начинают оказывать содействие инвесторам.

«При этом зачастую проблемы бизнеса не решаются в полном объёме должным образом, замалчиваются, институты поддержки инвесторов иногда функционируют формально, пересылая заявителей друг к другу», — сказал замполпреда президента РФ в ДФО, инвестиционный уполномоченный Денис Андреев.

По словам Андрея Дорошенко, на Дальнем Востоке в целом отмечается снижение административного давления.

«По сравнению с предыдущим годом документов запрашивали меньше, снизилось число проверок, меньше компаний сталкивались с административным давлением. Среди дальневосточных регионов, где зафиксировано наименьшее административное давление, выделена Магаданская область, Чукотка, ЕАО. Отдельным регионам — Камчатке, Бурятии, Хабаровскому краю, Якутии и Сахалину стоит обратить внимание на меры по снижению административного давления», — добавил директор лаборатории инициатив.

Меры государственной поддержки на Дальнем Востоке получают почти 2,6 тыс. проектов. Из них проектов с объёмом инвестиций свыше 10 млрд рублей насчитывается порядка 2%, при этом эти проекты составляют 80% заявленных и уже вложенных инвестиций.

По итогам совещания был дан ряд поручений. Регионы Дальнего Востока должны определить должностных лиц, осуществляющих функции инвестиционного уполномоченного. Местным властям рекомендовано при рассмотрении обращений предпринимателей особое внимание уделять случаям административного давления. Минвостокразвития РФ поручено расширить реализуемый с дальневосточными регионами план мероприятий по улучшению инвестклимата в ДФО.

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