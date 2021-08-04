Пекин, 4 августа, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Сектор логистики Китая сохранил темпы восстановления и показал лучшие показатели в первой половине 2021 года по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Стоимость социальной логистики в стране достигла 150,9 трлн юаней (около $23,24 трлн) за этот период, увеличившись на 15,7% в годовом исчислении, согласно отчету Китайской федерации логистики и закупок. Средние темпы роста в период с января по бююнь в 2020 и 2021 годах составил 7,3%, отмечается в отчете.

Согласно отчету, совокупная выручка сектора логистики достигла 5,7 трлн юаней за первые шесть месяцев, что на 22,8% больше в годовом исчислении. По оценкам, общая стоимость социальной логистики увеличится на 9−10% в течение года, говорится в отчете.