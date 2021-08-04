Пекин, 4 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Китай добился прогресса в создании здоровой фан-культуры после специальных операций по борьбе с нарушением закона и неправомерными действиями в мире развлечений, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители в фан-зоне

Служба по надзору за киберпространством страны удалила более 150 000 единиц вредоносной информации с онлайн-платформ и групповых чатов в рамках усилий по созданию чистой интернет-среды для пользователей сети starstruck, сообщили в Управлении Центральной комиссии по делам киберпространства КНР.

Комиссия настоятельно призвала вебсайты и онлайн-платформы отключить функции, которые могли бы побудить фанатов нечестным образом повысить популярность какой-либо определенной звезды, и ограничить несовершеннолетних фанатов от иррационального поклонения звездам.

Национальное управление телевидения и радио также провело месячную операцию против онлайн-варьете в попытке обуздать иррациональное полонение зрителей звёздам и деньгам в мире фэндома.