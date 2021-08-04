Пекин, 4 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический планировщик Китая, 2 августа доставила первую партию удобрений в пострадавшую от дождей провинцию Хэнань, чтобы обеспечить потребности в сельскохозяйственном производстве после стихийного бедствия, сообщает агентство Синьхуа.

Gncr.com Азотные удобрения

Комиссия опубликовала уведомление и потребовала, чтобы соответствующие компании выпустили национальные запасы удобрений для оказания помощи в случае стихийных бедствий в районы, которые сильно пострадали от наводнений в провинции Хэнань, сообщила комиссия 2 августа, добавив, что поставка была произведена в соответствии со всеми требованиями.

Главный экономический планировщик будет внимательно следить за посевами в районах, пострадавших от стихийных бедствий, а также рынком удобрений по всей стране. Она может продолжить высвобождать национальные коммерческие запасы удобрений, если это необходимо, заявила комиссия.