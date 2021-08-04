Пекин, 4 августа, 2021, 06:08 — ИА Регнум. По данным Министерства транспорта Китая, оборот грузовых и контейнерных перевозок в портах Китая значительно возрос в первом полугодии, поскольку страна стремится увеличить площади для перевозок и доставки контейнеров, сообщает агентство Синьхуа.

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За первые шесть месяцев порты Китая обработали 7,64 млрд тонн грузов, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил представитель министерства Сунь Вэньцзянь.

Оборот контейнеров в портах страны выросла на 15% в годовом исчислении до 140 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU) за этот период, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Чтобы облегчить нехватку контейнеров и постоянное увеличение стоимости фрахта на международном рынке перевозок, Китай сотрудничал с соответствующими сторонами в целях существенного увеличения объема перевозок крупных линейных компаний. Пропускная способность на маршрутах в Северную Америку и Европу выросла на 55% и 30% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайские министерства также координировали свои действия с производителями контейнеров для увеличения объемов производства. В настоящее время ежемесячная мощность достигла рекордного уровня более 500 000 TEU. В июне дефицит порожних контейнеров в крупных портах Китая составил 1,4%, что на 12,2 процентных пункта меньше, чем в начале года.