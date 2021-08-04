Благовещенск, 4 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Амурской области из-за очень сильных дождей сохраняется сложная обстановка, реки выходят из берегов. В 14-ти поселениях 11-ти районов региона подтоплено 38 жилых домов и 228 приусадебных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе МЧС региона.

Шайдуллин Амир ИА Красная Весна Паводок

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Частично залиты водой 28 участков автомобильных дорог и один мост. В пункты временного размещения эвакуированы 43 человека, в том числе 13 детей. Всего таких пунктов действует в регионе три, ещё 10 подготовлены. Дороги региона восстанавливают 311 человек и 141 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Амурской области сложная паводковая ситуация, в двух районах пришлось эвакуировать людей.