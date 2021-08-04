Пекин, 4 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным компанией Bond Connect Co. Ltd., в июле в китайской программе международного инвестирования Bond Connect продолжалась активная деятельность, сообщает агентство Синьхуа.

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Общий ежемесячный объем торгов в рамках программы достиг 587,6 млрд юаней (около $90,96 млрд), при среднесуточном обороте в 26,7 млрд юаней. Согласно данным, в прошлом месяце в рамках программы было продано в общей сложности 7205 торговых билетов.

За первые семь месяцев текущего года объем торгов в рамках программы превысил 3,72 трлн юаней, а среднесуточный оборот составил 26,6 млрд юаней. К концу июля у Bond Connect было 2673 одобренных инвестора из 34 стран и регионов мира.

Программа Bond Connect, запущенная в июле 2017 года, представляет собой схему взаимного доступа к рынкам, которая позволяет иностранным инвесторам инвестировать в межбанковский рынок облигаций материкового Китая с использованием финансовых учреждений на материке и в Гонконге.