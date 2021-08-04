Пекин, 4 августа, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в основной капитал в транспортном секторе сохранили устойчивый рост в первом полугодии, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8,3% в годовом исчислении до более чем 1,57 трлн юаней (около $243 млрд) в период с января по июнь, по данным Министерства транспорта КНР.

В транспортном секторе наблюдается быстрое восстановление, заявили в министерстве, добавив, что в ключевых городах железнодорожное сообщение уже вернулось на доэпидемический уровень показателей.

В частности, инвестиции в строительство автомобильных дорог и водных путей составили 1,2 трлн юаней за первые шесть месяцев этого года, увеличившись на 13,3% в годовом исчислении и на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.