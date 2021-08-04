Пекин, 4 августа, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Баланс зеленых кредитов Китая в местной и иностранной валютах на конец июня составил 13,92 трлн юаней ($2,15 трлн), что на 26,5% больше в годовом исчислении, сообщил центральный банк страны, передает агентство Синьхуа.

Юань

Темпы роста были на 1,9 процентных пункта выше, чем в конце марта, и на 14,6 процентных пункта выше, чем по всем видам кредитов в конце июня, сообщил Народный банк Китая. Из общего числа 67,3% зеленых кредитов были направлены на проекты, связанные с сокращением выбросов углекислого газа.

С точки зрения освоения, остаток зеленых кредитов на модернизацию инфраструктуры составил 6,68 трлн юаней, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на чистую энергетику — 3,58 трлн юаней, что на 19,9% больше.

Чтобы добиться качественного и зеленого роста, Китай объявил, что будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.