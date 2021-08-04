Абуджа, 4 августа, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Нигерии за освобождение 80 школьников, похищенных 8 июля в штате Кадуна, бандиты потребовали выкуп в размере 80 млн найр (около $194 тыс.) — по одному млн найр за каждого ребёнка. Об этом со ссылкой на председателя местного отделения Христианской ассоциации Нигерии Джозефа Хаябва 4 августа сообщает агентство Reuters.

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«Требуют один миллион найр за каждого ученика, остающегося у них», — рассказал Хаябв в ходе телефонного разговора.

Ученики, посещавшие принадлежащую христианской общине школу, были похищены 8 июля. 25 июля местные СМИ объявили об освобождении части из них — группы из 28 детей. Был ли за них заплачен выкуп, не сообщается. Изначально бандиты запрашивали за освобождение всех похищенных детей 60 млн найр ($150 тыс.).

По данным из различных источников, с начала года в Нигерии с целью получения выкупа было похищено более тысячи школьников и студентов. На севере страны местные власти с марта закрыли уже более 1,5 тыс. школ в наиболее опасных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти штата Кадуна на северо-западе Нигерии приказали закрыть 13 школ после нападения боевиков на одно из учебных учреждений.

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