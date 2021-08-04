Пекин, 4 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Совокупные инклюзивные финансовые займы Китая увеличились на 3,26 трлн юаней ($503,86 млрд) в первом полугодии, что на 832,4 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Народный банк Китая, передает агентство Синьхуа.

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Остаток кредитов с инклюзивным финансированием составил 24,76 трлн юаней на конец июня, что на 25,5% больше, чем в прошлом году, а темпы роста — на 1,3 процентных пункта выше, чем в конце 2020 года.

Из общего объема кредитов, объем предоставленного малому бизнесу инклюзивного финансирования увеличился на 2,65 трлн юаней, что на 673,4 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток таких кредитов на конец июня составил 17,74 трлн юаней, увеличившись на 31% в годовом исчислении.

Сальдо кредитов инклюзивного финансирования сельскохозяйственной деятельности фермеров составило 6,59 трлн юаней, увеличившись на 13,6% в годовом исчислении.

Остаток кредитов под гарантии стартапов составил 229,3 млрд юаней, что на 32,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остаток студенческих кредитов составил 123,8 млрд юаней, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.