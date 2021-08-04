Новосибирск, 4 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Общее количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом в Новосибирской области уже превысило 581 тысячу человек, завершили полный курс вакцинации (с учётом вакцинированных «Спутник Лайт») — более 493 тысяч новосибирцев. Об этом на селекторном совещании в правительстве региона сегодня, 4 августа, сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

В Новосибирскую область в общей сложности поставлено уже 673 573 дозы вакцины, из них в июле — более 145 тысяч доз. В ближайшее время в регион ожидаются крупные поставки вакцины.

На территории области развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять — по области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.