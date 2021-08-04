Благовещенск, 4 августа, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Из-за сильных ливней в Амурской области сложная паводковая ситуация, в двух районах пришлось эвакуировать людей. Об этом 4 августа сообщил глава региона Василий Орлов в своём Instagram.

Дмитрий Зуйков Паводок

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Приамурье ливни отрезали от мира 11 населённых пунктов

«В Завитинском и Бурейском районе провели эвакуацию населения, пострадавшего от дождевого паводка. 16 человек разместили в ПВР. Сегодня будет развернут пункт временного размещения в Архаринском районе. Домашний скот переведём в безопасное место. Дал поручение Минсельхозу обеспечить животных кормами», — отметил глава региона.

По его словам, проезды по шести повреждённым паводком областным дорогам восстановлены, но федеральная трасса «Амур» пока работает только в реверсивном режиме. Непростая дорожная ситуация в Ромненском районе, невозможно проехать по шести дорогам в Завитинском районе. Размывы дорог также есть в Селемджинском, Зейском, Михайловском и Октябрьском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Приамурье ливни отрезали от мира 11 населённых пунктов, были подтоплены 13 дорог. Подтопления вызвано обильными осадками.