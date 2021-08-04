Наньнин, Китай, 4 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Пограничная полиция города Байсе, Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, заявила, что она раскрыла дело, связанное с контрабандой продуктов дикой природы, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Полиция перехватила в общей сложности 10 328 сушеных морских коньков весом около 40 кг во время осмотра подозрительного транспортного средства в пограничном уезде Напо 26 июля. Товар был изъят, поскольку водитель не предоставил действительные юридические документы на товар, сообщили в полиции Байсе.

По данным полиции, автобус направлялся в Дунгуань, город в провинции Гуандун, а в настоящее время ведется дальнейшее расследование.

В Китае незаконный импорт, экспорт или контрабанда продуктов из находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений наказываются в соответствии с соответствующими законами и нормами.