Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 4 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Плотный дым от лесных пожаров окутал посёлки Эвенкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Эвенкийского муниципального района.

Evenkya.ru Эвенкию накрыло дымом

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Дымом накрыло крупные населённые пункты района — Туру, Байкит и Ванавару. Местные власти подчёркивают, что «чувствуется кислородная недостаточность», а «дневное время суток больше напоминает сумерки».

По данным районного управления по делам ГО и ЧС, это дым от лесных пожаров из Якутии.

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Добавим, по состоянию на 3 августа на территории Эвенкийского муниципального района действовало семь очагов лесных пожаров. С 13 июля в районе действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии складывается сложная ситуация с лесными пожарами.