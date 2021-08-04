Пекин, 4 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Производство фотоэлектрической энергии в Китае выросло на 23,4% в годовом исчислении в первой половине 2021 года на фоне усилий страны по достижению пика выбросов углекислого газа и достижению углеродной нейтральности, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечные панели

В период с января по июнь текущего года производство фотоэлектрической энергии в стране составило 157,64 млрд кВт/ч, заявил официальный представитель Национального управления энергетики КНР Ван Дапэн.

По словам Вана, вновь добавленная установленная мощность производства фотоэлектрической энергии за этот период составила 13,01 млн кВт, а совокупная установленная мощность производства фотоэлектрической энергии достигла 268 млн кВт к концу июня.

В июне Китай объявил, что в 2021 году прекратит субсидирование новых централизованных фотоэлектрических станций, распределенных фотоэлектрических проектов и проектов по ветроэнергетике на суше из бюджета центрального правительства и достигнет паритета электросетей.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, начиная с 1 августа её политика направлена на содействие эффективному использованию ресурсов и высококачественному развитию новых отраслей энергетики, таких как фотоэлектрика и ветроэнергетика.