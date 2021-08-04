Владивосток, 4 августа, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Приморье отмечается рост летальных случаев от осложнений COVID-19 среди 35−40-летних жителей края, при этом средний возраст умерших — 60−70 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства региона.

Сергей Хабибулин Скан справки о смерти

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О статистике с зараженными коронавирусом в весенне-летний сезон рассказал кандидат медицинских наук, начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро Евгений Коцюрбий.

«Особенно отмечу, что среди граждан, не справившихся с инфекцией, нет тех, кто прошел полную иммунизацию от COVID-19. Страхи и мифы о вакцинации, которые создаются и муссируются в социальных сетях, транслируются людьми, далекими от медицины, и не имеют под собой доказательной базы», — сказал патологоанатом.

По словам Евгения Коцюрбия, повышают риск летального исхода хронические заболевания, поэтому особенно необходимо вакцинироваться людям, их имеющим, поскольку иммунная система уже ослаблена.

На 4 августа в Приморье зарегистрировано с начала пандемии 55 604 носителя коронавируса (+ 264 за минувшие сутки), выздоровели — 49 113, скончались 940 пациентов (+7 за сутки).

Привились от коронавируса 333 960 жителей края.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой, заявила 3 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова.