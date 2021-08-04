Якутск, 4 августа, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Работодателям Мирнинского района Якутии рекомендовано сократить рабочий день, а машинам скорой помощи — оперативнее реагировать на вызовы. Необходимость этих мер обусловлена сильной задымлённостью из-за лесных пожаров. С предложениями выступил глава республики Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Якутии из-за дыма от лесных пожаров перекрыта автодорога

Руководитель региона также отметил, что при ликвидации трёх крупных пожаров в Мирнинском районе республики допущены ошибки, которые нужно немедленно исправить. Что при борьбе с огнём делают не так, он не пояснил, но подчеркнул, что сейчас главная задача — тушение пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кобяйской районе Якутии заблокированы для движения автомобилей 27 километров дороги. Её перекрыли из-за сильной задымлённости, которую создают лесные пожары.