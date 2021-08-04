Якутск, 4 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Число природных возгораний в Якутии достигло 173, из них тушат только 58. Как сообщил 4 августа первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, 11 из числа этих лесных пожаров — новые. Ликвидировано девять лесных пожаров, локализовано 12, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Лесной пожар

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В борьбе с возгораниями участвуют четыре вертолёта, которые сбрасывают воду, и один самолёт для искусственного вызывания дождя. Вертолёты работали возле села Кылайы Усть-Алданского района и в Кобяйском районе. Вызвать осадки пытаются в Олёкминском районе, «так как, к сожалению, в других районах ресурсных облаков не было», отметил Дмитрий Садовников.

Всего в тушении пожаров участвуют 2495 человек и 319 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии лесные пожары подошли к девяти сёлам. Угроза домам в этих населённых пунктах немного спала, но по-прежнему сохраняется.