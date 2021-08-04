Абакан, 4 августа, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Бюджетный кредит на сумму 5 млрд 209 млн рублей выделен Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Деньги поступили на счёт регионального минфина. С их помощью будут погашены коммерческие займы, срок выплаты которых наступает до конца 2021 года.

Как уточнили республиканские власти, ссылаясь на поручение президента РФ, коммерческий долг консолидированного бюджета региона в конце года не должен превышать 25% собственных доходов. В случае Хакасии это 6 млрд рублей.

Добавим, платежи можно будет осуществить только после принятия нового закона о республиканском бюджете. 4 августа его планируют рассмотреть на экстренной сессии Верховного совета Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске 30 июля оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании закона о республиканском бюджете недействующим. Все государственные платежи в регионе приостановлены до принятия нового закона.