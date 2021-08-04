Якутск, 4 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Кобяйской районе Якутии заблокированы для движения автомобилей 27 километров дороги. Её перекрыли из-за сильной задымлённости, которую создают лесные пожары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в управлении автомобильных дорог республики.

Szaopressa.com Лесной пожар

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Дорога закрыта на участке от села Бясь-Кюель до реки Тюгюэне (км 100+000 — км 127+000). Пожар бушует в придорожной лесной полосе, из-за дыма видимость ограничена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная ситуация с лесными пожарами. Из-за приближающегося огня 3 августа из села Кылайы было эвакуировано свыше 100 жителей, в том числе дети и пожилые люди.