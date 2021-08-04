Тбилиси, , 05:14 — REGNUM Председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву для переговоров с российскими политиками. Так она объяснила письмо своих соратников президенту России Владимиру Путину, текст которого опубликовала ранее на своей странице в Facebook.

«Встречусь с (российскими — ред.) депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны», — цитирует Sputnik Грузия заявление Инашвили.

По её словам, «Альянс патриотов Грузии» готов к диалогу на всех уровнях, а письмо президенту России подписано «очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Альянс патриотов Грузии» в письме Владимиру Путину попросил улучшить грузино-российские отношения.

Соратники Инашвили отметили, что являются «убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии». У российского лидера попросили содействия в переговорах с российскими депутатами, сенаторами и представителями администрации президента.

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