Якутск, 4 августа, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Якутии лесные пожары подошли к девяти сёлам. Угроза домам в этих населённых пунктах немного спала, но по-прежнему сохраняется, сообщил 4 августа первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

bertknot Лесной пожар

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В числе поселений, которым угрожают лесные пожары, зампред правительства назвал Ситтэ и Кобяй в Кобяйском районе республики, Кырыкый, Далыр, Хомустах и Дюллюкю в Верхневилюйском, Кылайы в Усть-Алданском, Ударники и Хандыга в Томпонском.

В селе Кылайы, откуда 3 августа эвакуировали людей, стабилизировалась ситуация с лесным пожаром. Сил и средств для борьбы с огнём хватает, но тушить его мешает сухая погода. Пятый класс пожароопасности сохранится до конца недели, осадков не ожидается, отметили в оперативном штабе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за приближающегося лесного пожара из села Кылайы было эвакуировано свыше 100 жителей, в том числе дети и пожилые люди. Огонь приблизился к одному из жилых домов на 50 метров.