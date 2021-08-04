Чита, 4 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Утечку авиационного керосина из опрокинувшихся цистерн на месте столкновения поездов в Забайкальском крае зафиксировали прибывшие на место спасатели. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

«По состоянию на 3:30 (мск) на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, десять вагонов сошли с рельсов во время столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае. Инцидент произошёл в ночь на 4 августа, в 04:40 по местному времени.

Пострадавших во время инцидента нет, повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит.

В ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщили также, что движение поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали не осуществляется ввиду сложной паводковой ситуации на территории Амурской области.