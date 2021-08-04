Южно-Сахалинск, 4 августа, 2021, 04:49 — ИА Регнум. На Сахалине скончался инженер, сахалинский геолог, специалист по лавинам Николай Казаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в мэрии Южно-Сахалинска.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы — все новости»

Читайте также: На Сахалине вакцинировали от COVID-19 уже почти 400 иностранцев

Николай Казаков был родом из Мурманска. Он окончил географический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «криолитология и гляциология». Являлся кандидатом геолого-минералогических наук, членом научно-экспертного совета при администрации Сахалинской области, членом президиума Российской селевой ассоциации, доцентом по специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».

Он выпустил почти 150 научных публикаций и 63 отчета о научно-исследовательских и изыскательских работах.

В последние годы он работал в сахалинском филиале СКБ САМИ ДВО РАН, заведовал лабораторией экзогенных геодинамических процессов и снежного покрова. Ему было 65 лет.

ИА Сах.ком пишет, что Казаков умер от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки вакцинировались от COVID-19 807 человек (днём ранее 332). За всё время массовой иммунизации, по данным на 2 августа, в островном регионе привились уже 148 136 жителей.