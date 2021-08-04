Магадан, 4 августа, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В посёлке Сокол на Колыме ведётся строительство многоквартирных домов — всего готовят к сдаче порядка 120 новых квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Работы идут на трёх объектах. По двум домам они уже завершаются — осталось сделать внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Также строители выполнят благоустройство дворов. В каждом доме будет по 30 квартир, в том числе для маломобильных граждан. Окончание работ ожидается в конце года.

Несколько лет назад эти здания были возведены, но в силу ряда причин строительство не было завершено. Перед началом работ была выполнена комплексная проверка несущих конструкций, металлических элементов и фундамента. Она позволила принять решение о завершении строительства.

Работы ещё по одному дому только начались. Строительство реализуется за счет средств бюджета Колымы. Предполагается, что в новые квартиры въедут переселенцы из сел и поселков региона, ветхого и аварийного жилья, дети-сироты.

На сегодняшний день в составе жилищного фонда поселка Сокол более 35 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках комплексного развития территорий возведение домов в Подмосковье будут вести с соблюдением единого стандарта качества жилищного строительства.