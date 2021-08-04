Хоторн, США, 4 августа, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что вдохновляется в том числе российскими разработками при создании ракетного двигателя Raptor. Об этом он сказал в интервью изданию Everyday Astronaut.

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«Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (в России — ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — сказал Маск.

По его словам, российские специалисты уже создали почти идеальный жидкостный ракетный двигатель, поэтому целью SpaceX на следующем этапе является не усовершенствование конструкции, а уменьшение стоимости тяги.

«Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше одной тысячи долларов», — объяснил Маск.

Ранее создатель ракетного двигателя РД-180, академик РАН Борис Каторгин сообщал, что успех нового двигателя американской компании SpaceX находится «под вопросом».