Анадырь, 4 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. На Чукотке резидент ТОР намерен запустить масштабный туристический проект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства округа.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природные узоры Чукотки

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Компания «Территория 87» в конце июля стала резидентом Арктической зоны России при содействии управляющей компании «ТОР «Чукотка». Компания планирует предоставлять комплексные туристические и транспортные услуги, места временного проживания на Чукотке и техническое обслуживание транспортных средств. Цель проекта — не только улучшить качество жизни населения, но и повысить туристическую привлекательность региона, развить внутренний рынок услуг.

Для Чукотки это довольно масштабный проект, он включает сразу четыре направления, которые связаны между собой. Стоимость инвестпроекта составит более 10 млн рублей, будет создано 56 новых рабочих мест. Помощь в подготовке проекта оказал Фонд развития Чукотки.

Отмечается, что резидентами Арктической зоны от Чукотки стали уже семь предпринимателей. На сегодня в округе зарегистрировано 72 резидента всех преференциальных режимов. Они инвестировали в экономику 14 млрд рублей и создали около двух тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, границы территорий опережающего развития (ТОР) в Приморье и Еврейской автономной области будут расширены за счёт включения в них новых земельных участков — постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.