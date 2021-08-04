Чита, 4 августа, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Десять вагонов сошли с рельсов после столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Сход вагонов

Инцидент произошёл в 04:40 по местному времени (22:40 мск). По предварительной информации один из поездов столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава.

«В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов», — говорится в сообщении ЗабЖД.

Пострадавших во время инцидента нет, нарушен габарит соседнего пути. К ликвидации последствий аварии привлечены 150 человек и 28 единиц техники.

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