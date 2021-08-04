Биробиджан, 4 августа, 2021, 04:16 — ИА Регнум. В Еврейской автономии продолжает расти количество заболевших коронавирусом и скончавшихся от этой инфекции. За сутки заразились ещё девять человек, в статистике по умершим стало больше на одного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число заболевших в регионе за весь период существования COVID-19 достигло 5890 человек, скончавшихся — 199. В данный момент болеют 1175 жителей области, из них 183 госпитализированы, двое — на ИВЛ. Ковидные госпитали заполнены на 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков назвал обстановку по COVID-19 в регионе крайне напряжённой. Он подчеркнул, что ковидные госпитали в Еврейской автономии заполнены на 85−90%.