Москва, 4 августа 2021, 04:02 — REGNUM Проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года, можно будет на одном из 348 зарубежных участков. Они будут работать почти во всех странах мира, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала она в интервью РИА Новости.
Проживающие в Грузии граждане России, по словам Памфиловой, смогут проголосовать в соседних странах.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму очередного, восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Ранее глава ЦИК заявила, что заявления об участии в онлайн-голосовании на выборах подали более 16 тысяч граждан России.
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