Москва, 4 августа, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года, можно будет на одном из 348 зарубежных участков. Они будут работать почти во всех странах мира, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

Cikrf.ru В ЦИК России

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала она в интервью РИА Новости.

Проживающие в Грузии граждане России, по словам Памфиловой, смогут проголосовать в соседних странах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму очередного, восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Ранее глава ЦИК заявила, что заявления об участии в онлайн-голосовании на выборах подали более 16 тысяч граждан России.