Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Арбитраж Камчатского края 2 сентября 2021 года начнёт рассмотрение спора о квотах по иску, поданному Федеральным агентством по рыболовству. С ответчиком — компанией «Тертей-Флот» пытаются расторгнуть договор о закреплении доли квоты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии к ООО «Тертей-Флот» поступили в суд 21 июля, а позднее дело приняла судья Кущ.

Росрыболовство потребовало расторжения «договора от 04.09.2018 года №ДВ-М-1904 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Свои претензии ведомство аргументировало тем, что «добыча (вылов) водных биологических ресурсов в течение двух лет (2019, 2020 годы) осуществлена ответчиком в объёме менее 70% выделенных квот».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 2002 года. Директор — Вячеслав Суродин, владельцы — Ольга Чипышева и Яна Яшкина.