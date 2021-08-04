Вашингтон, 4 августа, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Один из сотрудников охраны Пентагона действительно был убит во время перестрелки недалеко от штаб-квартиры оборонного ведомства в Вашингтоне, подтвердил 3 августа глава Минобороны США Ллойд Остин на своей странице в Twitter.

.novosti.com.tr Пентагон штаб-квартира

«От имени всех, кто работает в Пентагоне и во всем министерстве обороны, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника Службы охраны Пентагона, который скончался в результате травм, полученных им сегодня утром», — написал он.

Ранее руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе сообщил, что неизвестный атаковал сотрудника охраны, при этом он использовал огнестрельное оружие. Кроме того, во время перестрелки пострадали несколько человек. Самого стрелка ликвидировали.

В оборонном ведомстве пока не знают мотивы напавшего, и призвали не делать поспешные выводы о теракте. Ведётся расследование инцидента.