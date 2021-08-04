Самара, 4 августа, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Самарский арбитраж удовлетворил финансовый иск к производителю ракет-носителей из дивизиона «Роскосмоса» — АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». В пользу ещё одного участника госкорпорации — АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» было взыскано более 19,7 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Балькина постановила взыскать с центра «Прогресс» «19 778 295 руб. 11 коп., в том числе 19 556 137 руб. 39 коп. основной задолженности, 222 157 руб. 72 коп. неустойки, а также 121 891 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине».