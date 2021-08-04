Самара, 4 августа, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Самарский арбитраж удовлетворил финансовый иск к производителю ракет-носителей из дивизиона «Роскосмоса» — АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». В пользу ещё одного участника госкорпорации — АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» было взыскано более 19,7 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Hahonews.com
Роскосмос

Судья Балькина постановила взыскать с центра «Прогресс» «19 778 295 руб. 11 коп., в том числе 19 556 137 руб. 39 коп. основной задолженности, 222 157 руб. 72 коп. неустойки, а также 121 891 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине».

Напомним, дело слушалось с февраля 2021 года. Претензии к самарскому центру ранее были и у Минобороны РФ, которое подало иск «о взыскании 117 438 266 руб. 57 коп. по договору от 27.08.2014 года №З/2/1/12−14-ДОГОЗ». Дело рассмотрят 26 октября 2021 года. Также в начале июля 2021 года частично был удовлетворен иск Минобороны, поданный ранее. Сумма претензий составляла более 774 млн рублей, но дело слушалось в закрытом режиме, потому, какую сумму присудили к выплате, неизвестно.