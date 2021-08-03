Ярославль, 4 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В ярославский арбитраж поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает крупная теплоэнергетическая компания России, имеющая в своём активе почти 70 котельных и 12 ТЭЦ, — ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК №2). Претензии московского ООО «Элемент Ойл Трейдинг» пока к производству не приняты и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к ТГК

Иск был подан 30 июля 2021 года одновременно с ходатайством о включении требований в реестр кредиторов. Сумма требований составила 224 395 734,67 рубля. Пока детали спора не сообщались.

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор в архангельском арбитраже, который пока не завершен. Претензии московского кредитора судья будет разбирать 1 сентября 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании 175 452 862 руб. 32 коп. основного долга по договору поставки нефтепродуктов от 03.03.2021 года № 000654−0001/ДогР21и 1 777 572 руб. 94 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных с 05.04.2021 по 27.06.2021 года, о взыскании 48 942 872 руб. 35 коп. основного долга по договору поставки нефтепродуктов от 04.02.2021 года №000210−0001/ДогР21и 1 040 943 руб. 74 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных с 03.03.2021 по 27.06.2021 года» и взыскании процентов, начисленных на обе суммы по день фактической уплаты долга.

По данным с сайта компании-ответчика, она является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний для двух федеральных округов России, поставляя электро‑ и теплоэнергию в ряд регионов. Активы общества находятся в Костромской, Ярославской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, а также в одном из городов Северной Македонии. На балансе ПАО — 12 ТЭЦ, 69 котельных и пять предприятий тепловых сетей. На конец июня 2021 года 23,59% акций (от размера уставного капитала) было у кипрской фирмы KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED, а ещё 59,8% — у ООО «Совлинк» Дмитрия Пяткина, который фигурировал в качестве соучредителя «Башсоды».