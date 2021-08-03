Крупная теплоэнергетическая компания РФ получила иск о банкротстве
Ярославль, 4 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В ярославский арбитраж поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает крупная теплоэнергетическая компания России, имеющая в своём активе почти 70 котельных и 12 ТЭЦ, — ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК №2). Претензии московского ООО «Элемент Ойл Трейдинг» пока к производству не приняты и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 30 июля 2021 года одновременно с ходатайством о включении требований в реестр кредиторов. Сумма требований составила 224 395 734,67 рубля. Пока детали спора не сообщались.
Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор в архангельском арбитраже, который пока не завершен. Претензии московского кредитора судья будет разбирать 1 сентября 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании 175 452 862 руб. 32 коп. основного долга по договору поставки нефтепродуктов
По данным с сайта компании-ответчика, она является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний для двух федеральных округов России, поставляя электро‑ и теплоэнергию в ряд регионов. Активы общества находятся в Костромской, Ярославской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, а также в одном из городов Северной Македонии. На балансе ПАО — 12 ТЭЦ, 69 котельных и пять предприятий тепловых сетей. На конец июня 2021 года 23,59% акций (от размера уставного капитала) было у кипрской фирмы KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED, а ещё 59,8% — у ООО «Совлинк» Дмитрия Пяткина, который фигурировал в качестве соучредителя «Башсоды».